In München fährt jeder achte Autofahrer zu schnell. Das haben die Unfallforscher der Versicherer in ihrer jüngsten Studie 2022 herausgefunden. Weitere Untersuchungen zeigen, dass man Raser auch einbremsen kann, ohne gleich Bußgelder zu verhängen, etwa mit sogenannten Dialog-Displays. Diese weisen die Fahrer und Fahrerinnen von Fahrzeugen darauf hin, ob sie mit einer korrekten Geschwindigkeit unterwegs sind. Ist in grüner Leuchtschrift ein "Danke" zu sehen, passt alles. Wer zu schnell ist, dem leuchtet ein rotes "Langsam" entgegen. Darüber ist ein lachendes Kind zu sehen, das mit dem Finger auf den Verkehrsteilnehmer zeigt.