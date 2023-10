Die beste Hilfe für Menschen, die es durch Schicksalsschläge, Krankheit oder das Leben an sich aus der Bahn geworfen hat, ist die, die doppelt wirkt. Bei der Diakonia, dem sozialen Beschäftigung- und Inklusionsbetrieb für München und die Region, gelingt das in vielen seiner Tätigkeitsbereiche. Die mobilen Kleiderkammern versorgen Bedürftige mit Kleidung, Schuhen, aber auch mit Hygieneartikeln oder Schlafsäcken und Isomatten für Münchner, die auf der Straße leben. Und sie schaffen Arbeitsplätze für Menschen in einem beschützten Bereich. "Das ist unser Firmenzweck", sagt Geschäftsführer Thomas Rosenberger an diesem sommerlichen Freitagmittag auf dem Gelände der Großmarkthalle in Thalkirchen.