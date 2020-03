"Just don't do it - wählt nicht AfD bei der Kommunalwahl": Mehr als 7500 Teilnehmer schließen sich diesem Wahlaufruf der besonderen Art an.

Es ist nicht lange her, da hat Markus Söder noch von "Asyltourismus" gesprochen und damit die Stimmung gegen Flüchtlinge selbst angeheizt. Inzwischen hat er sich eines Besseren besonnen. Und am Freitag nun stand Söder, Ministerpräsident und CSU-Chef, auf der Bühne vor der Oper, um als Teil eines breiten politischen und gesellschaftlichen Bündnisses gegen rechts anzukämpfen, gegen Terror und gegen die AfD. Laut Polizeiangaben schlossen sich mehr als 7500 Teilnehmer diesem Wahlaufruf der besonderen Art an: "Just don't do it" - wählt nicht AfD bei der Kommunalwahl.

Die Demo-Organisatoren rund um Till Hofmann von Bellevue di Monaco wollten auch die CSU einbinden im Kampf gegen die AfD, die sie für die gesellschaftliche Polarisierung der vergangenen Jahre verantwortlich machen. Der neue evangelische Regionalbischof Christian Kopp schließt sich dem an, wie er vorab erklärte: In der AfD gebe es "Leute, die Hass säen. Die das Klima in unserem Land vergiften. Dieses Gift wirkt. Wir spüren es leidvoll an vielen Orten", so Kopp. "Wer auf Grund- und Menschenrechte pfeift, darf nicht gewählt werden."