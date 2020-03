In München gibt es seit Sonntag einen neuen Corona-Fall. Das hat das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntagnachmittag bestätigt. Details zu dem Patienten, zu möglichen Infektionswegen und Kontaktpersonen wollte ein Sprecher des städtischen Referats für Umwelt und Gesundheit (RGU) nicht nennen.

Unter den insgesamt mindestens sieben neuen Fällen in Bayern, die am Wochenende gemeldet wurden, sind drei weitere aus dem Großraum München - aus den Landkreisen Freising, Ebersberg und Starnberg. Diese Patienten befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne oder in ihren örtlichen Kliniken. Die Gesundheitsbehörden ermitteln laut Ministerium sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen.

Die städtische Messe München hat derweil die Cyber-Sicherheitsmesse "Command Control" abgesagt, die am Dienstag und Mittwoch im Internationalen Congress Center in Riem hätte stattfinden sollen. Zu groß erschien den Verantwortlichen offenbar das Ansteckungsrisiko, wenn Computerexperten an ihren Laptops die Köpfe zusammenstecken. Thema der Messe wäre ausgerechnet "Widerstandsfähigkeit" gewesen - allerdings gegenüber Attacken mit Computer-Viren. Die Brautmesse ABC und die Münzmesse Numismata im MOC finden dagegen statt.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die Zahl der Infizierten in München in den nächsten Tagen steigen wird. So wohnen in der Stadt etliche Mitarbeiter eines 52-jährigen Geschäftsmanns aus dem Landkreis Ebersberg, der berufliche Kontakte nach Italien unterhält und bei dem das Coronavirus am Freitag nachgewiesen wurde, ohne dass bei ihm irgendwelche Symptome festzustellen waren. Sie stehen ebenso unter häuslicher Quarantäne wie der Mann selbst sowie dessen Ehefrau und Tochter, die vor den Ferien eine Münchner Schule besuchte. Bei allen Kontaktpersonen seien Rachenabstriche durchgeführt worden, heißt es von den Behörden. Die Untersuchungsergebnisse standen am Sonntag aber noch aus.

Im Notfall könnte die Klinik in Schwabing Kapazitäten aufstocken, teilt das Gesundheitsreferat mit. Bis zu 30 Betten stünden dann für die Versorgung von Corona-Patienten zur Verfügung. "Wer hohes Fieber hat, hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine normale Erkältung oder Grippe", zitiert die Behörde Chefarzt Clemens Wendtner.