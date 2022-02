Von Ekaterina Kel

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München geht weiterhin stetig runter. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut für die Landeshauptstadt einen Wert von 1362,2. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 1604, vor zwei Wochen mit 2206 sogar weit über der 2000er-Marke. Das Infektionsgeschehen ist aber weiterhin dynamisch, mit aktuell 1971 gemeldeten Neuinfektionen am Tag. Die Münchner Impfquote bewegt sich derweil kaum voran. 70,4 Prozent sind zweifach geimpft und damit weniger als im Bundesdurchschnitt (75,2 Prozent). Auch die Boosterimpfung kam bisher nur für 44,6 Prozent der Münchner in Frage, bundesweit haben sich 56,3 Prozent dafür entschieden. Die Stadt hat in der vergangenen Woche 5416 Menschen geimpft, 435 davon waren Erstimpfungen.