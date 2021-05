In Milbertshofen und in der Maxvorstadt schreitet die Polizei am Wochenende ein. Auch an der Isar gibt es zahlreiche Anzeigen und Platzverweise.

Am Wochenende hat die Polizei in Bayern zahlreiche Partys aufgelöst - auch in München. In der Schleißheimer Straße in Milbertshofen feierten am Samstagabend 17 Personen in einem Keller. Da sie alle aus unterschiedlichen Haushalten stammten und keine Abstände einhielten, wurden sie wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Auch in einer Wohnung in der Schellingstraße in der Maxvorstadt wurden neun Personen beim Feiern erwischt und erhielten eine Anzeige. Unter der Wittelsbacher Brücke an der Isar wurden 27 Peronen angezeigt, die mit lauter Musik eine Party feierten. Über 50 Personen erhielten hier zudem Platzverweise.