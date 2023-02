Bayerns erste Computerspielmesse findet am Wochenende in München statt. Das Programm reicht vom Cosplay-Wettbewerb zum Spiele-Testen - und Unis stellen die passenden Studiengänge für Game-Fans vor.

Von Jürgen Moises

In Berlin gibt es die "Gamesweek", in Hamburg die "Games Conference" und in Köln mit der alljährlichen "Gamescom" sogar die größte Messe für Computer- und Videospiele weltweit. Und in München? Da feiert an diesem Wochenende, dem 25. und 26. Februar, in der Alten Kongresshalle die "GG Bavaria" ihre Premiere.

"GG", das steht für "Good Game". Das sagen die Computer- oder Videospieler, nachdem sie sich virtuell bekämpft haben. Und wenn die Kommunikation dabei per Text stattfindet, kürzen sie das gerne mit "GG" ab. Wer will, der kann aber auch "Gaming Gaudi" stattdessen sagen, erzählt Simone Lackerbauer, Team- und Produktionsleiterin bei Games/Bavaria, die zusammen mit MYI Entertainment die erste bayerische Computerspielmesse veranstalten.

Games/Bavaria ist eine Marke der Medien.Bayern GmbH und MYI Entertainment eine der führenden 360°-Agenturen für E-Sports und Gaming im deutschsprachigen Raum. Zusammengefunden haben sie über das Bayerische Staatsministerium für Digitales, das Games/Bavaria und damit auch die Games-Messe finanziert. "Also, das Staatsministerium hat sich das eigentlich schon etwas länger gewünscht", verrät Lackerbauer am Telefon, "dass wir auch in Bayern so eine Gaming Convention bekommen, wie sie eben auch Hamburg, Berlin und Köln haben." Dass sie schon selbst ähnliche Pläne hatten, das traf sich dabei gut. Und MYI Entertainment? Die traten mit Ideen für ein E-Sport-Event an das Ministerium heran.

Bei "GG Bavaria" gibt es deswegen nun beides: Videospiele und E-Sport. Und dann noch Anime, Cosplay und weitere Ausprägungen der "Nerd Culture". Konkret heißt das: Es stellen sich zahlreiche Indiegame-Studios aus ganz Bayern vor. Sie präsentieren ihre Spiele und man kann sie in den meisten Fällen auch ausprobieren. Der Munich eSports e.V. führt live mehrere Matches durch und am 25. Februar gibt es das E-Sport-Netzwerktreffen Süd. Es findet ein Bühnenprogramm statt, unter anderem mit Germench und LudeCat. Germench ist die größte deutsche Community von Speedrunnern. Speedrunning heißt: ein Game schnellstmöglich durchzuspielen. Und LudeCat, das ist eine Truppe aus Salzburg, die, erzählt Lackerbauer, "Bühnenshows mit Gaming-Tournieren macht".

Universitäten stellen ihre Game-Studiengänge vor

Eine Ausstellung mit japanisch inspirierter Anime-Kunst steht ebenfalls auf dem Programm. Es gibt einen Cosplay-Wettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer wie Videospielfiguren kleiden. Es gibt Retro-Spielautomaten und am Samstag ab 18 Uhr den "Pizza Playtest". Ein von einem Indiestudio ausgedachtes Format, bei dem Teammitglieder von verschiedenen Studios live gegenseitig ihre Games testen. Die Plätze dafür sind leider schon ausgebucht.

Talks und Workshops gibt es auch. Und was noch wichtig ist: Der Samstag ist zum großen Teil als Studien- und Karrieretag gedacht. Insgesamt 14 bayerische Universitäten stellen ihre Game- und artverwandte Studiengänge vor. Es gibt Präsentationen von Studierenden. Außerdem stellen sich Studios und andere Game-nahe Firmen als mögliche Arbeitgeber vor.

Bis auf LudeCat und die FH Salzburg stammen alle Akteure aus Bayern. Das ist dann doch ein Unterschied zur großen Kölner "Gamescom" mit ihrer internationalen Ausrichtung. Eine bayerische "Gamescom" solle das Ganze aber auch gar nicht werden. Das sei, gibt Simone Lackerbauer zu, dann doch "etwas vermessen" und auch nicht der Anspruch. "Das ist wirklich etwas aus Bayern für die bayerische Community." Ansonsten möchten sie damit vor allem den lokalen Indiegame-Developern "eine kleine Bühne" geben. "Mit PR und Presse und allem, was dazugehört." Damit "die einfach auch mal ein bisschen üben können". Und natürlich wollen sie auch sehen, wie die Community reagiert und ob am Ende die erhofften Besucherzahlen stimmen. Falls ja, so Lackerbauer, "machen wir das im nächsten Jahr wieder".

Zahlreiche Events werden im Internet live übertragen

Ob das dann wieder im Februar und in der Alten Kongresshalle sein wird, das ist noch offen. "Die kriegen wir jetzt supergut voll. Wir haben aber auch ein paar Leute abweisen müssen, die ein bisschen zu spät waren." Und deswegen könnte es gut sein, dass sie sich dann eine größere Location suchen. Tatsächlich hatten sie auch schon für dieses Jahr noch weitere Locations angefragt. Etwa das Utopia oder die Tonhalle, in der im vergangenen Jahr die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises stattfand. Aber die beiden Hallen waren schon ausgebucht.

Wer übrigens am Wochenende nicht dabei sein kann: Ein Großteil des Programms wird auf dem Twitch-Kanal von Games/Bavaria im Internet live übertragen. Huebi und FnBuddy streamen dort auch. Das sind zwei junge, bayerische "Content Creator", die auf Youtube und TikTok sehr erfolgreich sind und an beiden Tagen auf der "GG Bavaria" live Programm machen. Darüber freut sich Simone Lackerbauer sehr. Auch darüber, dass bei der vorgeschalteten Eröffnung im kleinen Kreis am 24. Februar Digitalministerin Judith Gerlach dabei sein wird. Also "dass die Politik da ist und schaut, was die Indie-Entwickler machen". Ein ähnliches Interesse erhofft sie sich nun auch von der bayerischen Games-Community. Und sonst wünscht sie sich nur, dass alle "happy" sind, sich wohlfühlen und ihren Spaß haben.

GG Bavaria, Sa./So., 25./26. Feb., Alte Kongresshalle, Am Bavariapark 14, Infos und Tickets unter ggbavaria.games-bavaria.com