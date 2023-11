Am Montagabend stellten Verleger und Autorin ihren "Café-Guide" im handlichen Taschenbuchformat vor und luden dazu in die Fausto-Kaffeerösterei an der Birkenleiten in Giesing ein, zusammen mit deren Inhaber Klaus Wildmoser. Der röstet seit gut zehn Jahren Kaffee und zog vor ein paar Jahren hier in die ehemalige Kraemersche Kunstmühle in schöne, große Räumlichkeiten um, die obendrein noch Platz haben für große Röstmaschinen, die sich gleich über zwei Stockwerke ziehen. Hillebrand, verrät der Röstmeister, kehrt öfters hier ein, weil sie in der Nachbarschaft zu Hause ist. Nicht zuletzt deshalb hat er seine Rösterei nebst Café und Kaffee für die Buchvorstellungsparty zur Verfügung gestellt. Einige der im Buch besprochenen Cafés steuerten ihre speziellen Köstlichkeiten fürs Buffet bei, das sich bald unter der Last bog. Und so müssen Verleger, Autorin und Gastgeber Wildmoser in den nächsten Tagen sicher nicht darben.

Verleger Michael Volk, nach eigenen Angaben "normalerweise eher im Wirtshaus zu Hause als im Café", legte Wert auf die Feststellung, dass seine Autorin "sich keines der 73 Cafés durch Internetgefummel erschlossen" hat, sondern alles durch persönliche Gespräche erarbeitet hat. Jawohl, das ist so gewesen, bestätigt die Autorin: "In jedem Stadtteil gibt es kleine Oasen, die einen wahrscheinlich eher finden müssen, als man sie findet." Hillebrand hat sie aufgesucht, hat mit den Betreibern gesprochen, manchmal eineinhalb oder zwei Stunden lang. "Bis der eine, magische Satz kam, der die Seele dieses besonderen Cafés zum Ausdruck brachte", wie sie selbst sagt, "manchmal hat's ganz schön lange gedauert." Und tatsächlich kann man sagen: Es hat sich sehr gelohnt. 56 sehr individuelle Cafés befinden sich in der Stadt, die restlichen 17 zwischen Unterhaching und Huglfing bis Garmisch und Moosburg. Ein derart weites Einzugsgebiet hätte es vielleicht nicht unbedingt gebraucht, wer fährt schon nach Markt Indersdorf zum Kaffeetrinken? Außer Frau Hillebrand, natürlich.

Aber Schluss mit der Mäkelei. Die allermeisten Kaffeehäuser, die Hillebrand entdeckt hat, sind tatsächlich Oasen der Münchner Gemütlichkeit im besten Sinne - vom Nes Coffee der Wirtin Neslihan Anuk-Erdem in der Lindwurmstraße über das denkmalgeschützte Fünfzigerjahre-Café Jasmin in der Steinheilstraße bis zur Cafebar Mona in der Monacensia.

Diana Hillebrand: Zuhause im Café - Der Guide, Volk Verlag, 160 Seiten, 20 Euro