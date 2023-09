Wer nach einem Stammcafé sucht, wird hier fündig: Im Deli Kitchen in Giesing kann man lange Vormittage verbringen und gesund naschen.

Von Caroline Drees

Rechts eine Studentin mit Laptop, daneben ein älteres Ehepaar und draußen eine Mutter mit Baby - das Deli Kitchen zieht keine bestimmte Zielgruppe an, sondern alle, die dem wuseligen Giesing für einen Moment entfliehen wollen. In der Gietlstraße geht das wunderbar. Auf dem Weg dorthin schlendert man durch schmale bunte Gassen, bis hin zu einem blassgelben Haus. Bei gutem Wetter stehen hier Bierbänke unter einer rotweißen Markise vor der Tür, drinnen hängen über Holztischen farbenfrohe Bilder.

Das Café ist hip, bis auf ein paar vegetarische Ausnahmen isst und trinkt man hier vegan. Es gibt Trendgetränke wie Matcha Latte oder Goldene Milch. Aber das Lokal ist keines von der Sorte, in das die Gäste nur für schöne Instagrambilder kommen. Vielmehr ist es ein Ort, der dazu einlädt, hier lange Vormittage zu verbringen. Und zwar ohne, dass einem der Teller schon weggezogen wird, wenn der letzte Bissen noch auf der Gabel liegt. Das Deli Kitchen hat Stammcafé-Potential.

Detailansicht öffnen Hier sitzt es sich auch im Freien gut. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Die Inneneinrichtung ist bunt, aber minimalistisch. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Was gibt es und was kostet es?

Das Menü ist klassisch, aber solide. Ein Hit sind die Pancakes (9,50 Euro), die auf der Karte zwar so anmuten, als würden sie sehr gesund schmecken (vegan und mit Dinkelmehl), doch sie sind außen leicht kross, innen fluffig süß - besser könnte ein Start in den Tag gar nicht sein. Tatsächlich gesund sind dagegen die Müsli- oder die Smoothie-Bowl.

Wer's lieber herzhaft mag, kann ein Brot mit Ziegenkäse oder Avocado bestellen. Letzteres klingt gewöhnlich, überrascht aber durch den Sesam, einen Haufen Sprossen und eine säuerliche Balsamicocreme (9,80 Euro). Das vegane Rührei auf Toast gibt es leider nur am Wochenende, dafür ist die tägliche Kuchenauswahl umso größer. Die vegane Schlagsahne ist allerdings nur etwas für die, die es wirklich süß mögen.

Detailansicht öffnen Das Avocadobrot mit knackigem Gemüse (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Sich für einen der veganen Kuchen zu entscheiden, fällt schwer. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Mittags kann sich schon mal eine Schlange in dem kleinen Laden bilden, Berufstätige holen sich hier in der Pause einen Salat, Pasta oder ein Stück Quiche zum Mitnehmen. Bestellen kann man die Speisen übrigens auch über verschiedene Lieferdienste oder im Café selbst.

Zu empfehlen ist außerdem das Deli Spezial, eine fruchtig-scharfe hausgemachte Hibiskus-Ingwer-Limonade (4,50 Euro). Der Chai Latte für knappe fünf Euro könnte dagegen etwas mehr Geschmack vertragen. Immerhin, für vegane Milchalternativen zahlt man hier keinen Aufpreis. Zu kaufen gibt es auch regionalen Biohonig und den Kaffee eines Familienbetriebs.

Moqo Saine, der Betreiber des Cafés, hat 25 Jahre lang im Bio-Einzelhandel gearbeitet, gutes Essen habe für ihn einen hohen Stellenwert. Der 46-Jährige freut sich, dass sein Laden eine breit gefächerte Kundschaft anzieht, oft kämen auch "Allesesser, die gar nicht mitbekommen, dass wir veggie sind. Das ist der Bestfall, wenn Leute nichts vermissen", sagt er. Das Konzept sei von Anfang an gut angenommen worden, mittlerweile hätten sie viele Stammkunden.

Wer vom Deli Kitchen nicht genug bekommt, kann abends einfach in den zweiten Standort weiterziehen, in die Cafébar in Haidhausen.

Tagescafé Deli Kitchen, Gietlstraße 17, 81541 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.