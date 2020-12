Von Philipp Crone

Arne Drewes wird angeschrien. Und zwar von seinem vierjährigen Sohn, der an einem Freitagabend um 17.42 Uhr ins Zimmer gestürmt kommt. Ideale Bedingungen also für ein Gespräch über modernes Arbeiten und wie und wo man sich sein Büro am besten zu Hause einrichtet. Der 39-Jährige hat BWL studiert und zehn Jahre bei Microsoft gearbeitet. Seit 2018 ist er beim Münchner Einrichtungsunternehmen Designfunktion und seit einigen Wochen leitet er dessen neuen Ableger Furnable, eine Büromöbelvermietung.