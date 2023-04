Von Katharina Thümler, Haidhausen

Die ersten Sonnenstrahlen finden ihren Weg über die Hausdächer auf den Wiener Platz. Er liegt an diesem Donnerstag noch ruhig da, nur vor dem ein oder anderen Marktstand tummeln sich schon Besucher. Inmitten der Cafés, Boutiquen und Steuerbüros findet sich zentral der Fischerbuberl-Brunnen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer haben sich vor der Jungenfigur eingefunden, um den Start der Brunnen-Saison feierlich zu begehen. Der Fischerbuberl-Brunnen ist damit dieses Jahr der Erste, aus dem wieder das kühle Nass sprudelt.

Bis Mitte Mai sollen insgesamt 201 städtische Brunnen aus ihrer Holzverschalung befreit werden. Um die Bausubstanz und die Brunnentechnik vor Tauwasser, Frostschäden und Verschmutzungen zu schützen, werden die meisten Brunnen ab Oktober winterfest verpackt. Dafür sind laut dem Baureferat rund 5 300 Quadratmeter Holz notwendig. Nur 19 Brunnen, etwa die Brunnen am Viktualienmarkt oder der Fischbrunnen am Marienplatz, bleiben über den Winter aktiv.

Seit Donnerstag können Marktbesucher ihre (selbst mitgebrachten) Flaschen am Wiener Platz mit Trinkwasser auffüllen. Der Brunner ist einer von insgesamt 32 umgebauten Trinkwasserspendern. Mit ihnen möchte das Baureferat auf die Bedürfnisse der Bewohner in den Sommermonaten eingehen, sagt die Baureferentin Ehbauer. "Jeder sollte genug trinken". Trinkwasserbrunnen seien dadurch, dass sie verpackungsfrei und unentgeltlich seien, eine "nachhaltige und soziale Sache". Damit gibt es in München jetzt 48 Brunnen mit Trinkwasser.

Der Stadtrat habe außerdem Mittel für den Neubau weiterer 109 Trinkbrunnen beziehungsweise Wasserspender zur Verfügung gestellt, meldet der Hauptabteilungsleiter des Gartenbaus Florian Hochstätter. Dafür wurden moderne Wasserspender entwickelt - wie zum Beispiel am Rindermarkt. Das Wasser kommt dort per Knopfdruck.

Wer muss das Hinterteil ertragen?

Egal ob modern oder historisch: Alle ausgeschilderten Trinkwasserbrunnen werden laut dem Baureferat zweimal die Woche gereinigt, gewartet und geprüft. Zusätzlich werde die Wasserqualität regelmäßig getestet und dadurch sichergestellt. "Ein gewisses Vertrauen muss man mitbringen", sieht Reiter ein und gönnt sich den ersten kalten Schluck aus dem Brunnen.

Der Oberbürgermeister schmunzelt: "Das Ding hat 'ne sehr alt' Geschicht'". Eine Informationstafel am Brunnen fasst die Geschichte jedenfalls denkbar knapp zusammen: Abguss von Ignaz Taschner 1934. Die etwas längere Version geht so: Taschner (1871-1913) war 1889 Student der Münchner Akademie der Bildenden Künste und wurde noch zu Lebzeiten ein gefeierter Bildhauer. Sein Fischerbub, erschaffen 1910, stand ursprünglich an der Prälat-Zistl-Straße, unweit des Viktualienmarktes. Als die Schrannenhalle wiederaufgebaut wurde, musste die Figur 2003 auf den Wiener Platz umziehen.

Detailansicht öffnen Die Herren bekommen natürlich nur die unumstrittene Seite der Brunnenfigur zu Gesicht: Oberbürgermeister Dieter Reiter probiert als einer der ersten das Trinkwasser aus dem Brunnen am Wiener Platz. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer/Mark Siaulys Pfeiffer)

Was dort prompt zu Diskussionen führte: In welche Richtung sollte der nur mit einer Mütze bekleidete Junge mit einem Fisch in jeder Hand schauen? Die Standbetreiber und die Politiker aus Haidhausen hatten buchstäblich gegensätzliche Vorstellungen. Während die Politiker den Jungen in Richtung Johannisplatz blicken lassen wollten, mochten die Marktbetreiber bei der Arbeit partout nicht auf den nackten Po sehen.

Am Anfang konnten sie sich auch durchsetzen. Während der Bauarbeiten ließen sich die Arbeiter von den Bürgern vor Ort überzeugen und richteten den Jungen Richtung Markt aus. Doch das Baureferat ließ ihn anschließend wieder um 180 Grad drehen - und die Markthändler hatten damit doch das Nachsehen. Oder eher: ein Hinsehen, das sie nicht wollten.