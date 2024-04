Das Europäische Parlament in Brüssel ehrt die Münchner Widerstandskämpferin Sophie Scholl durch die Umbenennung eines seiner Gebäude. "Es ist eine kleine Anerkennung dessen, was wir dieser europäischen Heldin schulden", sagte die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, am Mittwoch in Brüssel. "Das Sophie-Scholl-Gebäude ist ein Ort, an dem Ideen entwickelt und Demokratie praktiziert werden."