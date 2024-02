In Umkreis des Candidplatzes in Giesing haben sich seit Ende 2023 Brandfälle gehäuft, bei denen vor allem mobile Toilettenkabinen, Müll- und Wertstoffcontainer oder Hinweisschilder beschädigt worden sind. Der jüngste Fall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen ein Uhr morgens: Da brannte in einer Grünanlage zwischen der Candidstraße und der Brudermühlbrücke ein mobiles Klohäuschen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, die Kabine wurde dennoch komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das für Branddelikte zuständige Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100.