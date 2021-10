Tagsüber in der Mietwagenfiliale trägt Piragas Murugaiyah Anzug und Krawatte. Am Wochenende zieht er dann einen Churidar vor. Der Tamile träumt von einer Karriere als Schauspieler in Südasien.

Von Amelie Völker

Bis 20 Uhr muss Piragas Murugaiyah, 24, Krawatte und Anzug tragen. Das wird von ihm erwartet. In einer Mietwagenfiliale im Süden Münchens. Fünf Tage die Woche arbeitet er hier. Oft auch am Wochenende. Transporter, Umzugswagen, Autos. Er mag seine Arbeit. Und doch wartet er auf den Moment, seinen Anzug gegen einen Churidar zu tauschen. Einen weinroten Baumwollstoff bindet er sich dann um die Hüfte. Trägt dazu ein weißes Jacket, aufwendig mit Strasssteinen bestickt. Piragas träumt von einer Kino-Karriere. In Indien, in Bollywood. Oder vielmehr in Kollywood, dem Untergenre der Tamilen, einer Ethnie in Südasien. Piragas will tanzen. Er will Musik machen. Er will berühmt werden. Aber das ist von München aus nahezu aussichtslos.