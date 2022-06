Kultur in München

Das Kollektiv "Plus X Black definition matters" verwandelt den Geschwister-Scholl-Platz von Donnerstag an zum offenen Kulturort. Das Motto: "Den Raum öffnen, um miteinander vom globalen Süden/Norden zu (ver)lernen".

"Den Raum öffnen, um miteinander vom globalen Süden/Norden zu (ver)lernen": Unter diesem Motto veranstaltet das Kollektiv "Plus X Black definition matters" ein Bildungscamp. Von Donnerstag, 16. Juni, bis Montag, 20. Juni, wird der Geschwister-Scholl-Platz vor der Universität zum offenen Kulturort. Man wolle Platz schaffen "für das, was sonst im Stadtbild und den Institutionen unsichtbar und marginalisiert bleibt". Das Ziel sei ein "kreatives Miteinander", so Initiator Mduduzi Khumalo.

Beginn ist am Donnerstag um 16 Uhr mit einer Mahnwache zu "Soweto Uprising". Gedacht wird eines Aufstands gegen rassistische Bildungspolitik sowie das Apartheid-Regime, der am 16. Juni 1976 in Soweto, Südafrika, niedergeschlagen wurde. Mehr Informationen unter www.blackdefinitionmatters.org.