Mit noch winterschweren Beinen stakst eine Erdhummelkönigin durch das Gras am Rande des Prinz-Eugen-Parks in Bogenhausen. Wüsste man's nicht besser, müsste man glauben, das Tier wäre extra mitgebracht worden. Schließlich haben die Initiatoren des Volksbegehrens "Rettet die Bienen", deren Vertreterinnen und Vertreter nun allesamt in gebückter Haltung die Hummel bestaunen, an diesem Vormittag hierher eingeladen, um eine Zwischenbilanz zu ziehen, fünf Jahre, nachdem mehr als 1,7 Millionen Menschen in die Rathäuser im Freistaat strömten und dort für jenes Referendum unterschrieben, dessen eigentlicher Name "Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern" lautete. Angesichts dieser Resonanz schwenkte die zuvor kritische Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) um und plädierte für eine Annahme des Volksbegehrens - was dann auch geschah.