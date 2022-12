Von René Hofmann

Ein 15-minütiges Trauergeläut von allen Kirchtürmen der Erzdiözese verkündete am Samstagvormittag den Tod von Benedikt XVI. Der emeritierte Papst hatte vielfache Verbindungen nach München. Am 25. März 1977 war Joseph Ratzinger von Papst Paul VI. zum Erzbischof von München und Freising ernannt worden. Das Amt übte er bis zum 15. Februar 1982 aus, bevor er als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre nach Rom wechselte.

Am Amtssitz seines Nach-Nachfolgers, Kardinal Reinhard Marx, wurde am Samstag Trauerflor aufgezogen. Für ganz Bayern wurde eine dreitägige Trauerbeflaggung ausgerufen. Bis 2. Januar ist an allen staatlichen Dienstgebäuden Trauerflor zu sehen, Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind gebeten, ähnlich zu verfahren.

Um 9.34 Uhr starb Benedikt XVI. am Samstag in Rom. Um 10.36 Uhr verbreitete die Deutsche Presseagentur die Nachricht. Um 12 Uhr gab es ein Totengebet im Münchner Frauendom, dort, wo Ratzinger am 28. Mai 1977 die Bischofsweihe empfangen hatte. Einige hundert Gläubige fanden sich bereits zu diesem Gebet ein.

Vor dem Altar erinnerte ein großes Foto mit Trauerflor an den emeritierten Papst. Das Totengebet wurde auch im Live-Stream übertragen. Für Gläubige, die nicht teilnehmen konnten, stellte die Erzdiözese Fürbitten und ein Gebet für Benedikt XVI. online.

In diesem Gebet heißt es: "Barmherziger Vater, Benedikt XVI. hat Dir und den Menschen auf vielfältige Weise gedient. Er hat Dein Wort in Lehre und Verkündigung ausgelegt, die Sakramente gespendet und Dein Volk als Hirte geführt. Wir bitten Dich: Nimm ihn auf in die Freude ewigen Lebens mit Dir. Lass ihn nun schauen, was er geglaubt und wofür er gelebt hat."

Nach dem Totengebet nutzten zahlreiche Menschen die Gelegenheit, um die Erinnerung an den Moment zu dokumentieren. Der Frauendom ist am Samstag stark von Touristen frequentiert. Nicht wenige erfuhren erst im Dom vom Tod des emeritierten Papstes.

Am Eingang zum Kirchenschiff ist ein Relief von Joseph Ratzinger angebracht, das ihn beim Segen zeigt und an sein Wirken als Erzbischof erinnert. Am Samstag war es mit Blumen geschmückt.

Auf der Nordseite des Frauendoms gibt es die Möglichkeit, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen.

Viele Einträge in unterschiedlichen Sprachen lassen erkennen, dass die Anteilnahme über die Landesgrenzen hinaus geht.

Um 14 Uhr äußerte sich Reinhard Kardinal Marx im Palais Holnstein vor Pressevertretern. Er würdigte Benedikt XVI. als "großen Papst, der sein Hirtenamt stets mit Freimut und starkem Glauben ausübte". Als Theologe habe er die Kirche lange und nachhaltig geprägt. Er bescheinigte Joseph Ratzinger Intellektualität und eine tiefe, ehrliche Frömmigkeit und sagte: "Dabei blieb er stets bescheiden und hat immer das Amt, nicht die Person in den Vordergrund gestellt."

Auch in der Kirche St. Martin in Moosach wurde Benedikt XVI. gedacht. Dort hatte Ratzinger von August 1951 an als Kaplan gewirkt.

Ein Bild und eine Kerze erinnern an den Verstorbenen. Im Hintergrund: Krippe und Jesuskind.

In der Pfarrei Heilig Blut in Bogenhausen war Ratzinger nach seiner Zeit in Moosach für ein Jahr als Kaplan zum Einsatz gekommen. Eine Schrift auf den Fenstern erinnert dort fortwährend an diese Zeit. Als Zeichen der Trauer werden die Glocken aller Kirchtürme der Erzdiözese auch am ersten, zweiten und dritten Tag nach der Bekanntgabe des Todes von Benedikt XVI. für 15 Minuten erklingen - bis zum 3. Januar, jeweils um 16 Uhr.