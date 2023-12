Bei der Weihnachtsfeier eines Handwerkbetriebs aus dem Landkreis München ist es am Samstagabend in einer Gaststätte in der Au zu einer Schlägerei gekommen. Zwei bereits alkoholisierte Männer, ein 19-Jähriger aus München und ein 20-Jähriger aus dem Landkreis, waren gegen 23 Uhr mit einem 50-jährigen Kollegen in Streit geraten und hatten auf ihn eingeprügelt.