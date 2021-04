Misslungene Brustvergrößerungen, gelähmte Kinder, Todesfälle: Wer in München seinen Arzt verklagt, landet im Gerichtssaal von Peter Lemmers. Eine Geschichte über Fehler, Verantwortung - und Menschlichkeit.

Von Viktoria Spinrad

Als gerade alles auf der Kippe steht, erteilt der Richter dem Arzt das Wort. Der schaut auf den Tisch vor ihm, wo ein Brustimplantat liegt. Ein anerkannter Unfall- und Schönheitschirurg, der Hunderten Menschen geholfen hat und nun auf der Beklagtenseite im Gerichtssaal sitzt. Reumütig erzählt er, dass er andere Fäden hätte benutzen sollen. Dass es ja vielleicht ein Kunstfehler war. Dass er beim nächsten Mal in so einer Situation gar nicht mehr operieren würde. Wie ein geschlagener Hund sitzt er da und zählt seine Unzulänglichkeiten auf, als Peter Lemmers sich nach vorne lehnt und ihm sanftmütig in die Augen schaut.