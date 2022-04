Das Sozialprojekt Bellevue di Monaco erwartet Tausende Teilnehmer beim "Giro di Monaco" auf dem Altstadtring. Die freiwilligen Spenden für die Teilnahme gehen unter anderem an ein Sozialprojekt in Polen.

Von Thomas Anlauf

Es ist ein riesiges Transparent, das vom Dach des grünen Hauses der Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco bis fast zur Müllerstraße herabhängt. Das Plakat, in den Farben der olympischen Spiele von 1972 gehalten, zeigt Piktogramme von Läufern, Rollstuhlfahrern, Kinderwagenschiebern, Musikern und Radlern, die alle ein Ziel zu haben scheinen: den "Giro di Monaco" auf dem Münchner Altstadtring zu bestehen. Am 15. Mai startet der Massenlauf, der möglichst viele Münchnerinnen und Münchner mobilisieren soll, an der Blumenstraße. Es soll die erste komplette Sperrung des Altstadtrings werden.

Die freiwilligen Spenden für die Teilnahme gehen nach Angaben von Bellevue-Vorstand Till Hofmann unter anderem an ein Sozialprojekt in Polen, um von dort gezielt Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine zu leisten. Bereits einen Monat vor dem Startschuss haben sich knapp 2000 Menschen für den "Run for Peace", wie der Giro auch heißt, angemeldet, mehr als 45 000 Euro Spenden hat Bellevue so bereits gesammelt. "Wir hoffen auf mehr als 5000 Läufer", sagt Till Hofmann - und damit auf ein Spendenziel von etwa 125 000 Euro.

Mitmachen könne wirklich jeder, sagt der Kulturveranstalter und Bellevue-Vorstand, der selbst am Start sein wird. Es gehe nicht um den Wettbewerb, wer als erster die 5,4 Kilometer rund um die Altstadt rennt, sondern um Solidarität: "Wir glauben, es ist ein schönes Zeichen." Unterstützt wird das Projekt nicht nur von Oberbürgermeister Dieter Reiter, der als Schirmherr sagt: "München hat schon immer gezeigt, dass Hilfsbereitschaft und Weltoffenheit zentrale Werte für unsere Stadt sind. Deswegen hoffe ich, dass möglichst viele Münchnerinnen und Münchner auch hier ein starkes Signal für ein friedliches Europa setzen." Laut Till Hofmann stehen auch sämtliche demokratische Parteien hinter dem Benefizlauf. Auch die CSU-Fraktion gehe gemeinschaftlich an den Start, um für den Frieden zu laufen.

Der Benefizlauf ist schon im Vorfeld professionell organisiert worden. Flo Weber, Schlagzeuger der Sportfreunde Stiller, hat mit zahlreichen Prominenten und Helfern aus dem Flüchtlingsbereich Interviews geführt, kurze Videoclips davon werden derzeit in den sozialen Medien veröffentlicht. Pfarrer Rainer Maria Schießler von St. Maximilian sagt etwa auf die Frage, warum Menschen gerne helfen, Solidarität liege in der Natur des Menschen: "Ich kann eigentlich gar nicht glücklich sein, wenn ich weiß, dass der andere neben mir unglücklich ist."

Ein wenig Glück verbreiten, das wollen auch viele Künstler am 15. Mai. Ecco di Lorenzo and his Innersoul werden auf der Bühne auftreten, auch Martina Schwarzmann hat bereits zugesagt. Möglicherweise werden auch die Sportfreunde Stiller ein Konzert geben, die von Anfang an das Sozialprojekt Bellevue di Monaco unterstützt haben. Der "Giro di Monaco - Run for Peace" geht dann direkt in das Straßenfest von Bellevue und Glockenbachwerkstatt über. Es dürfte ein großes Fest für Frieden und Solidarität werden.

Anmeldung und Spenden unter https://giro-di-monaco.de