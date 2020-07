Nach einem Einsatz der Polizei in der Kaufingerstraße am Samstag wirft ein 18-Jähriger aus Maisach den Beamten vor, rassistisch motiviert gegen ihn vorgegangen zu sein. Seine gewaltsame Festnahme sei nicht gerechtfertigt gewesen, sagte der 18-jährige Schwarze in einem Video, das er am Sonntag bei Instagram gepostet hatte und das seit Montag von zahlreichen Medien aufgegriffen wurde. Er sei unschuldig und wollte eigentlich nur einen Streit schlichten, der unter anderen Jugendlichen bereits im Gange gewesen sei. Die Polizisten hätten ihn überwältigt und ihm auf den Hals gedrückt. Zwar benutzt er in dem Video nicht das Wort "rassistisch", aber er stellt den Einsatz eindeutig in den Kontext von Polizeigewalt gegen Schwarze. "Ich hab' das bei George Floyd gesehen", sagt der 18-Jährige in dem Video, "und ich hatte in diesem Moment Panik. Ich hab' wirklich um mein Leben gekämpft."

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei war eine Gruppe von 20 Jugendlichen in Streit geraten. Die Beamten berichten von einer "unübersichtlichen Situation", von "zahlreichen Schaulustigen" und Jugendlichen, "die beim Eintreffen der Polizei flüchten wollten". Ein 18-jähriger Schüler wurde "nach zwei gezielten Faustschlägen in das Gesicht eines 33-jährigen Polizeibeamten zu Boden gebracht und festgenommen", meldete die Polizei am Sonntag. Dabei hätten sich Schaulustige teilweise mit dem Festgenommenen "solidarisiert" und ihn angefeuert.

Nach Medienberichten über das selbstgedrehte Video des 18-Jährigen, in dem er beteuert, unschuldig zu sein, äußerte sich Polizeipräsident Hubertus Andrä am Montag: Die Angriffe auf seine Kollegen und das Verhalten einiger Umstehender seien "inakzeptabel". Es befremde ihn, dass Tatbeteiligte die Sozialen Medien nutzten, um "sich als friedfertig und passiv darzustellen". Zu dem Vorwurf rassistisch motivierter Polizeigewalt sagte er: "Dass dabei auch ein Bezug zu den schlimmen Ereignissen rund um George Floyd geschaffen wird, um sich in einer vergleichbaren Rolle darzustellen, schadet dem berechtigten Anliegen vieler People of Colour."

Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins kritisierte zudem die mediale Berichterstattung, die suggeriere, dass die Polizei von ihrer ursprünglichen Darstellung zurückrudere. Dies sei nicht der Fall. "Der Ermittlungsstand ist unverändert." Die Kollegen hätten "vollkommen korrekt reagiert". Der geschlagene Beamte habe ein Hämatom im Brustbereich und sei nicht dienstfähig.

Der 18-Jährige schildert indes, "nicht gezielt einen Polizisten geschlagen" zu haben, ein Beamter sei aber "halb gesprungen" auf seinen Hals, als ihn Passanten zu Boden gedrückt hätten. Er berichtet, keine Luft mehr bekommen zu haben. Zudem habe er eine Rippenprellung und eine Gehirnerschütterung davongetragen. "Es war Gewalt gegen einen deutschen Bürger", so der Maisacher. Er kündigte rechtliche Schritte an.