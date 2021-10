Das "Wir machen Cupcakes" sieht aus wie ein Märchenzimmer - und es duftet. In dem Café am Viktualienmarkt können die Gäste beobachten, wie die kleinen Kunstwerke gefertigt werden.

Von Franziska Ruf

Ein bisschen fühlt es sich an wie in einem Märchenzimmer - viel Rosa, Weiß und Beige, von den Polstersesseln über die Plissee-Lampen bis zur Tapete. An der Wand hängt ein modernes Ölbild von König Ludwig; in einer Vitrine lagern Dosen mit silbernen Perlen und buntem Streusel. Was aber als erstes auffällt: Es duftet nach Kuchen. Der Name des Cafés beim Viktualienmarkt ist Programm: "Wir machen Cupcakes".

Sie klingen schon nach süßer Verführung: "Vanilla Wolke", "Erdbeerküsschen" oder "Chocolate Decadence" zum Beispiel. Noch dazu sehen sie auch so aus: Die Cupcakes tragen eine weiße, mit Kokosflocken berieselte Haube, eine rosenförmige Creme oder ein Topping aus Schokolade. Zwölf Sorten liegen auf dem rustikalen Tresen aus.

Geschäftsführerin des Cafés ist Maria Tumini-Chroboczek. Cupcakes waren ihr vor zehn Jahren noch völlig fremd. Die gebürtige Argentinierin arbeitete in Restaurants und bereitete Desserts zu. Doch 2012 verliebte sie sich in die kleinen Kuchen: Damals begann sie als Konditorin in dem Cupcake-Café, das damals noch in der Utzschneiderstraße lag. "Ich kreierte Neues, probierte neue Geschmäcke und Designs", erzählt sie, "ich hatte meinen Traumberuf gefunden". Als sich 2017 die Gelegenheit bot, übernahm sie mit ihrem Mann das Café und zog in einen größeren Laden um, in die Frauenstraße im Herzen der Stadt. Noch immer ist es dort sehr gemütlich - gerade einmal vier Tische haben Platz. Das Highlight an dem neuen Standort: Die Backstube ist nun in das Café integriert. Wer den Blick über die Cupcakes hinweg schweifen lässt, kann beobachten, wie diese gefertigt werden.

Während aus den Lautsprechern Popmusik spielt, klirrt es im Hintergrund manchmal, summt das Rührgerät oder piept der Wecker. Nur ein offener Vorhang markiert den Übergang des Cafés in den hinteren Bereich mit der Backstube. Dort sehen die Gäste, wie die vier Konditorinnen Teige anrühren, Fondant ausrollen oder Zuckerperlen auf den Kuchen platzieren. Das ist aufwändige Handarbeit. Geschäftsführerin und Konditormeisterin Tumini-Chroboczek ist begeistert, dass sie aus der Backstube in das Café blicken kann. Sie sagt: "Wir sehen dann die Freude, wenn Gäste die Cupcakes essen. Das ist richtig schön!"

Was gibt es?

Ausgefallene und ästhetische Leckereien sind das Markenzeichen des Cafés. Wer eine individuelle Torte wünscht, bekommt diese mit filigranem Dekor, gerne dreistöckig. Auch Cakepops, Macarons und Cronuts - eine Mischung aus Croissant und Donut - bietet das Café an. Im Zentrum stehen natürlich, wie der Name schon sagt, die Cupcakes. Pro Stück kosten sie 3,50 EUR, es gibt auch eine vegane Variante.

Was immer geht, ist die Sorte "Cookies & Cream": Den saftigen Schokoladenkuchen erfrischt das lockere Frosting und durch die Keksbrösel obendrauf knuspert es beim Kauen. Saisonal gibt es zum Beispiel den "Pumpkin Chai Latte": Dem fluffigen, milden Teig mit Kürbispüree wird mit einem cremigen, süß-würzigen Chai-Latte-Topping die Krone aufgesetzt.

Wen trifft man dort?

In das "Wir machen Cupcakes" kommen Männer meist nur, um ihren Partnerinnen oder Töchtern etwas Süßes mitzubringen. Die Gäste sind vor allem weiblich und jung. Viele nehmen sich etwas mit, anstatt sich zu setzen - dann stört auch nicht, dass es nur eine öffentliche Toilette am Viktualienmarkt gibt. Voll wird es vor allem am Wochenende, da lohnt es sich, einen Tisch zu reservieren.

Freshly baked cupcakes | Wir Machen Cupcakes, Frauenstraße 11, 80469 Munich, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11 bis 18 Uhr, servus@wirmachencupcakes.de