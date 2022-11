Von Andreas Schubert

Einen einprägsamen Namen hat das geplante 49-Euro-Ticket schon: "Deutschlandticket" soll es heißen, wenn es nächstes Jahr kommt - entweder im Januar, wie sich das Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorstellt, oder frühestens im März, wie es der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) für wahrscheinlicher hält. Wie auch das Neun-Euro-Ticket im Sommer soll das Deutschlandticket in allen Verkehrsverbünden im Regional- und Nahverkehr gelten, also in Regionalzügen, S-Bahnen, Tram- und U-Bahnen und Bussen in ganz Deutschland.

Wie sich die Verkehrsströme mit dem neuen Angebot verändern und ob die Züge dadurch künftig übervoll werden, ist derzeit noch nicht abzusehen. Niemand weiß, wie viele Menschen das Ticket kaufen werden. Geht man von einem ähnlichen Andrang wie beim Neun-Euro-Ticket aus, kann es aber durchaus zu vollen Verkehrsmitteln führen. Allein im MVV-Raum wurde das Neun-Euro-Ticket 3,3 Millionen Mal verkauft, die Fahrgastzahlen stiegen um zehn Prozent. Besonders an den Wochenenden nutzten viele das günstige Ticket für Freizeitfahrten.

In München stellt man sich bereits auf das Billigticket ein, aber noch sind einige Fragen offen. So teilt der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) mit, dass das Deutschlandticket ein rein digitales Angebot sein wird, das entweder als Handy- und Onlineticket oder mit einer Chipkarte genutzt werden kann. Man kläre aber gerade, ob es eine Übergangsfrist für Papiertickets geben könne.

Wer ein bestehendes Abo hat, kann sich überlegen, ob er oder sie es beibehalten will. Derzeit rät der MVV seinen Kunden, erst einmal abzuwarten, bis es genauere Informationen gibt. Fest steht aber nach Auskunft des MVV schon jetzt, dass die Abo-Tickets nicht automatisch umgestellt werden, wie das beim Neun-Euro-Ticket der Fall war.

Das Deutschlandticket wird sich nämlich nicht für alle lohnen, zumindest nicht für diejenigen, die gar nicht vorhaben, außerhalb ihrer gewohnten Tarifzone mit dem ÖPNV zu fahren. 588 Euro kostet das Deutschlandticket pro Jahr, es ist aber monatlich kündbar. Deutlich günstiger kommen Nutzer der ermäßigten MVV-Abos weg, solange sie gleichzeitig nicht mehr als die M-Zone nutzen; das gilt auch noch nach der im Dezember anstehenden Tariferhöhung. Die Isarcard 65 etwa wird künftig bei jährlicher Zahlung für die gesamte M-Zone 498 Euro kosten, bei der Isarcard 9 Uhr sind es 534 Euro. Auch das Schüler- und Azubi-Ticket bleibt mit 365 Euro deutlich billiger als das neue Angebot.

Nutzer des regulären Isarcard-Abos dagegen profitieren preislich in jedem Fall vom Deutschlandticket, da sie künftig bei jährlicher Zahlung mindestens 597 Euro hinlegen müssen. Richtig rentabel wird es für Kunden, die ein Abo für mehrere Zonen haben. Wer zum Beispiel das Isarcard-Abo M-6 nutzt, zahlt von Dezember an 2304 Euro pro Jahr, also 1716 Euro mehr als künftig für das Deutschlandticket.

Familien müssen indes genauer hinschauen: Der MVV weist darauf hin, dass im 49-Euro-Angebot keine Mitnahmeregelungen etwa für Kinder bis 14 Jahren enthalten sind, wie sie beim Kauf einer Isarcard gelten. Wer diese Möglichkeit nutzt, ist mit einem MVV-Abo unter Umständen besser bedient. Wer sich in allen Details über den aktuellen Stand informieren will, findet auf der Homepage des MVV weitere Auskünfte zum Deutschlandticket. Dort kann man unter anderem die Kosten vergleichen und sich über die neuen Tarife informieren.

Studierende reagieren verärgert

Für Studierende gibt es nach aktuellem Stand keine besonderen Regeln. Für sie gilt: Vom Sommersemester 2023 an zahlen sie 224,70 Euro für die Isarcard Semester, dazu kommt noch der Solidarbeitrag, den alle Studierenden zu entrichten haben und der künftig bei 77,30 Euro liegt. Macht also 302 Euro je Semester, 50,33 Euro pro Monat. Dass sie aus ihrer Sicht bei den Rabatten außen vor ist, erzürnt die Studierendenschaft. In einem offenen Brief, der sich an Bundesverkehrsminister Wissing und die aktuelle Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Maike Schäfer (Grüne) aus Bremen richtet, fordern die angehenden Akademiker ein 29-Euro-Ticket.

Das Deutschlandticket sei zwar ein verkehrspolitischer Fortschritt, stelle für Studierende aber keine finanzielle Entlastung dar, sagt Maximilian Frank, Koordinator des AK Mobilität München. Es sei ein Gebot der Fairness, Studierende nicht schlechter zu stellen als andere Menschen in Ausbildung, erklärt auch Judith Greil, Vorsitzende des Kreisjugendrings München-Stadt. Appelle an die bayerische Staatsregierung hätten nichts gebracht, heißt es in dem offenen Brief, deshalb wende man sich nun an den Bund. Würde dieser nachträglich eine Art Studi-Deutschlandticket für 29-Euro einführen, kämen die Studierenden mit 348 Euro jährlich sogar besser weg als mit der von ihnen bisher geforderten 365-Euro-Jahreskarte.