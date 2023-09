Von Ulrike Heidenreich

Der Designer Adrian Runhof hatte einen großen Traum - und er ist vollends in Erfüllung gegangen. Als seine Eltern, ebenfalls in der Modebranche tätig, einst während der legendären Modewochen im Bayerischen Hof ausstellten, war er neun Jahre alt und tobte durch die verwinkelten Gängen des Hotels. Irgendwann kam er vor der Dior-Boutique, die die Mutter der jetzigen Hotelchefin Innegrit Volkhardt betrieb, zum Stehen. Der Bub bestaunte die glänzenden Vitrinen und wünschte sich, so etwas Schönes auch einmal zu haben. Das hat er jetzt: Die zwei Schaukästen in der Hotel-Lobby sind von seinem Label "Talbot Runhof" gestaltet. Und eine eigene Modenschau im Palaiskeller des Fünf-Sterne-Hotels gab es am Freitagmittag noch dazu.

Detailansicht öffnen Die Mode von Talbot & Runhof ist auf den internationalen roten Teppichen unterwegs, aber durchaus auch mit dem rustikalen Flair des Palaiskellers kompatibel. (Foto: Catherina Hess)

Die Kleider und Abendroben des Münchner Duos Adrian Runhof und Johnny Talbot sind schon lange auf den roten Teppichen der Welt zu Hause. In den neu gestalteten Palaiskeller passten sie beim "Wiesn Lady Lunch" aber genauso gut, wenn nicht perfekt hin. Da changierten die Farben der Samt- und Taftstoffe einwandfrei mit den Grüntönen der Wände (die Grundmauern dort sind bis zu 600 Jahre alt). Es war eine lebhafte, phantasievolle Herbst-Winter-Kollektion sowie eine sogenannte Wiesn Capsule Collection, die die Models dort unten im Hotel zeigten.

Interessant auch deshalb, weil den einen oder anderen topgeföhnten Modelkopf auffällige Patchwork-Hüte zierten. Ein Stil, den Talbot Runhof aus ihrem Engagement beim Gärtnerplatztheater mitgenommen haben. Dort hatten sie im vergangenen Winter das Ensemble des Balletts "Giselle" im dezent-schrägen Trachtenlook ausgestattet: Kniehosen, Janker und eben diese Hütchen, alles mit Patchworkmuster. Angefertigt vom Münchner Upcycling-Atelier Bellevue Couture, welches wiederum im Umfeld des Geflüchteten-Projekts Bellevue di Monaco entstanden war.

Detailansicht öffnen Alte Mauern im Palaiskeller, alte Bekannte: (von links) Johnny Talbot, Innegrit Volkhardt und Adrian Runhof. (Foto: Catherina Hess)

Weshalb zum Beispiel Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne), die das Designer-Duo bei der Premiere damals kennenlernte, in deren Patchwork-Shirt beim Giro di Monaco auflief. Hotelchefin Innegrit Volkhardt trägt sowieso seit langem Talbot Runhof, und so schließen sich die Kreise. Beim Ladies Lunch (außer den Designern, den Kellnern und dem Hotelsprecher waren keine Männer zugelassen) trafen sich Ärztinnen wie Marion Kiechle, Unternehmerinnen wie Regine Sixt und betuchte Münchnerinnen, die sich mit dem Label seit 23 Jahren schmücken. Für die Wiesn käme dann jetzt noch ein Patchworkhut dazu in die begehbaren Kleiderschränke.