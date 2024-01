"Episodes of glam und gutter". Es ist dieses Wort "gutter", also Gosse oder Rinnstein, an dem man beim Titel von Micha Puruckers neuem Projekt hängenbleibt. Konditioniert hatte man wohl die Alliteration mit "glitter", also einem Funkeln erwartet. Doch nein, das Glamouröse wird hier gepaart mit Schmutz, mit einem Sammelbecken für alles Menschliche, Verdautes, Verbrauchtes. Das erzeugt ein Muster seltsamer Gefühle (Untertitel: "patterns of odd feelings"), denen Purucker und seine Tänzerinnen und Tänzer im Schwere Reiter nachspüren. Uraufführung ist am 12. Januar, weitere Vorstellungen gibt es am 13. und 14. Januar. Der Choreograf setzt sich mit den eigenen Erinnerungs- und Gestaltungsprozessen auseinander, fragt nach Reizmustern, für die er empfänglich ist und die sich in seiner Kunst bemerkbar machen. 2024 kann Purucker ein Jubiläum feiern, seit 40 Jahren arbeitet er als freier Choreograf in München, hat die Tanzszene hier und weit darüber hinaus geprägt.