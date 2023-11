Martin Arz widmet sich in seinem neuen Roman "Stadtpanther" der Geschichte einer gefürchteten Verbrecherbande. Gelungen ist ihm zugleich eine atmosphärisch dichte Studie der schwierigen Nachkriegsjahre in München.

Von Sabine Reithmaier

Cary Grant findet sie schneidig, Ingrid Bergmann glamourös. Kino-Klofrau Gunda Fietkau nutzt jede Möglichkeit, um mit dem Traumpaar in Alfred Hitchcocks Film "Weißes Gift" aus ihrem Augsburger Alltag in eine schönere Welt zu entfliehen. Ausgerechnet vor der langen Kuss-Szene aber muss ein Mann an diesem Oktobertag 1951 auf die Toilette. Er verlässt die Kabine nicht mehr, sondern jagt sich drei Schüsse in die Brust.