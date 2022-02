Jedem Anfang wohnt eine erste Verlautbarung inne. Markus Blume, Bayerns neuer Wissenschafts- und Kunstminister, betont anlässlich der Schlüsselübernahme von Bernd Sibler die große Verantwortung, die sein Haus "für die Zukunft der Gesellschaft und die Weiterentwicklung des Freistaats als Innovationsstandort" habe. "Das Wissenschafts- und Kunstministerium ist ein Schlüsselministerium. In diesem Haus läuft alles zusammen, was Bayern ausmacht", sagt Blume. Und er, der Münchner, glaubt auch: "Es ist vielleicht das bayerischste Ministerium überhaupt, denn Tradition und Fortschritt, Heimat und Hightech, Bayern als Kulturstaat und als Fortschrittsland", all das sei dort vereint. Dass er über Bayerns Brotzeitbrettl-Rand hinausschaut, deutet sich ebenfalls an, er verleiht seiner Bedrückung angesichts der Lage in der Ukraine Ausdruck: "Dieser Angriff ist ein Angriff auf Europa."