Das "Magische", das sich im Idealfall beim Spielen einer Melodie einstellt, suche sie in der Musik, sagt Lynne Arriale. Diese Suche hat die Amerikanerin aus Milwaukee von ersten Stücken am Spielzeugklavier als Dreijährige über eine klassische Konservatoriums-Ausbildung am Ende zum Jazz geführt. Und sie ist dort seit Anfang der Neunzigerjahre eine feste internationale Größe, die auf allen wichtigen Festivals und sehr oft in Deutschland gespielt hat.

In der von ihr bevorzugten klassischen Klaviertrio-Besetzung mit Alon Near am Bass und Lukasz Zyta am Schlagzeug ist sie nun wieder einmal in der Unterfahrt zu Gast. Mit ihrem 17. Album im Gepäck, das "Being Human" heißt: Eine musikalische Botschaft des Optimismus, des positiven Denkens und der Heilkraft der Musik ist das, gegen all die schlechten Nachrichten und düsteren Schwingungen. Ein Konzept und ein Konzert, das man gebrauchen kann.

Lynne Arriale Trio, Freitag, 5. April, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42, www.unterfahrt.de