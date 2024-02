Nach dem Streik ist vor dem Streik: Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa von Dienstagmorgen, 4 Uhr, bis Mittwoch, 7.10 Uhr, erneut zum Ausstand aufgerufen. Nach Angaben der Kranichlinie sind davon rund 100 000 Passagiere an sieben deutschen Flughäfen betroffen. Auch in München wird sich der Ausstand wieder massiv auswirken. Einer Lufthansa-Sprecherin zufolge arbeitete die Airline am Montag noch an einem Not-Flugplan. Abheben werden nur etwa zehn bis 20 Prozent der geplanten Flüge. Wie viele das in München konkret sind, konnte die Sprecherin nicht beziffern. Beim jüngsten Streik Anfang Februar mussten in München mehr als 300 Flüge gestrichen werden. Bundesweit waren es rund 900.