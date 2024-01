Nie hat sich die Schweizer Sängerin Lucia Cadotsch festnageln lassen, weder was ihren Gesangsstil, noch was die Ausrichtung ihrer Projekte angeht. Die offene Spielhaltung des Jazz ist ihre Basis, ausgekostet vor allem im Trio Speak Low, das Standards im Wortsinn re-konstruierte. Von da aus aber hat sie schon in die verschiedensten Richtungen bewegt: Von der Country-Musik (Ukulele- und Fiddlespielerin Manon Kahle) bis zu Fusion (Schneeweiß & Rosenrot) und Synthie-Pop (Liun & The Science Fiction Band)- alles mit den wichtigsten Preisen vom Echo bis zum Deutschen Jazzpreis dekoriert.