Lokalrunde:Brunchen an Ostern

Viele Toprestaurants sind in den Osterurlaub gegangen. Vermutlich, um die aufregende Verkündung der Michelin-Sterne zu verkraften. München ist dabei wieder sehr gut weggekommen, es gibt jetzt 18 Sternelokale in der Stadt, so viele waren es noch nie. Gerade bei denen mit einem Stern ist das Gefälle, was die Qualität angeht, erstaunlich groß, da ist von "Verdienste in der Vergangenheit, aber sehr altbacken" bis "innovativ und avantgardistisch" fast alles dabei. Zur letzteren Kategorie zählen die beiden Fine-Dining-Lokale der Mural-Gruppe. Beide - sowohl das Mural in der Hotterstraße als auch das Mural Farmhouse an der Gmunder Straße in Obersendling konnten ihren Stern verteidigen. Was beim Farmhouse schon eine besondere Leistung darstellt, weil Rico Birndt, der den Stern erst vor einem Jahr geschafft hat, das Haus bereits wieder verlassen hat und die Nachfolger, Maximilian Huber und Timo Fritsche, noch gar nicht so lange am Start sind. Eine ähnliche Situation könnte nun im Mutterhaus, dem Mural, eintreten. Denn Joshua Leise, mit 28 Jahren jüngster Sternekoch der Stadt, der heuer schon zum fünften Mal die begehrte Auszeichnung bekam, wird im Oktober das Haus verlassen. Es fällt ihm nicht leicht, andererseits will man mit 28 ja auch noch mal was Neues kennenlernen. Aber noch ist er ja da, auch an Ostern übrigens. Und deshalb gibt es am Ostersonntag auch einen Brunch in vier Gängen, sowohl für Frühaufsteher um elf Uhr sowie für Langschläfer von 14 Uhr an (Brunchmenü im Mural Restaurant, Hotterstraße 12, Ostermontag 11-14 Uhr oder 14-17 Uhr, pro Person 45 Euro, www.muralrestaurant.de).