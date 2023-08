Beim Löwenmarsch der Wittelsbacher, einer Benefizveranstaltung Anfang September zugunsten des Projekts Learning Lions in Kenia, wird Ludwig Prinz von Bayern auch diesmal wieder 100 Kilometer mitlaufen, als einer von gut 1000 Teilnehmern. "Ich habe mit den 100 Kilometern angefangen - da kommt man nicht mehr raus. Zumindest solange mich keine Verletzung daran hindern wird", sagte er der Münchner Abendzeitung, 100 Kilometer seien ja eine extreme Belastung für den Körper. Seine Frau Sophie habe sich für 25 Kilometer angemeldet.

Seine Geheimwaffe seien, verriet der Wittelsbacher, sieben Paar Socken zum Wechseln, seiner Frau werde er drei Paar empfehlen. Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink haben sich zu ihrer Hochzeit im Mai Spenden statt Geschenke gewünscht. "Wir haben ungefähr 275 000 Euro an Spenden gesammelt - die Hälfte davon geht an das Projekt Learning Lions in Kenia", so der Ururenkel des letzten bayerischen Königs. Die andere Hälfte fließe in den Hilfsverein Nymphenburg. Speziell sollen damit Projekte für Geflohene und Opfer von Gewalt in Bayern unterstützt werden. Auch beim Löwenmarsch gehe "jeder Cent" nach Afrika.