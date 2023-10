Was allein im Wort "Chora" schon alles drinsteckt: In der Philosophie bezeichnet es die Urmaterie, zum Beispiel, der Chor schwingt auch irgendwie mit, die Hora (spanisch für Stunde) versteckt sich ebenso darin wie das lateinische Ora, das zum Beten auffordert. Und so könnte man munter weiter assoziieren, aber das überlässt man lieber dem virtuosen Michael Lentz .

Der Schriftsteller und Lautpoet hat seinen neuen Lyrik-Band schließlich "Chora" betitelt, und es gibt in der nächsten Zeit mindestens zwei Gelegenheiten, sich von ihm darauf einstimmen zu lassen. Denn Lentz ist aktuell nicht nur Leiter des Deutschen Literaturinstituts Leipzig, sondern für drei Monate auch Stipendiat der Villa Waldberta in Feldafing, und zwei Auftritte in München stehen bereits fest: an diesem Freitag, 13. Oktober, im Lyrik Kabinett, moderiert von Literaturwissenschaftler Christian Metz, und am 24. November im Literaturhaus zum Abschluss des Literaturfest-Forums. Mit dem ebenfalls vielsagenden Titel: "Es geht um alles."

Michael Lentz: Chora. Lesungen: Fr., 13. Okt., 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstraße 83, lyrik-kabinett.de; Fr., 24. Nov., 22 Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz, literaturhaus-muenchen.de