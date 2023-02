Von Franz Kotteder

Viel weiß man noch nicht über die neue Weinbar im Schlachthofviertel. Le Petit P. nennt sie sich, und sie ist offenbar das Liebhaberprojekt zweier Architekten und zweier Ingenieure. Mit der Öffentlichkeitsarbeit haben sie es noch nicht so, aber schließlich ist die kleine Bar, die sich "Weincafé" nennt, erst seit kurzem auf, und das nur an drei Tagen die Woche. Das P. könnte jedenfalls für "prince", "Paris" oder sogar "Portugal" stehen, denn dort gibt es nicht nur Wein zu trinken, sondern auch ein berühmtes portugiesisches Bier mit dem Angebernamen "Superbock" (Le Petit P., Thalkirchner Straße 56, Freitag/Samstag 17-22 Uhr, sonntags 14-19 Uhr, www.lepetitp.com).

Verglichen mit dem Weincafé ist die Weinhandlung Garibaldi schon ein Traditionsunternehmen - in diesem Jahren kann sie ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Zuerst aber feiert sie mit elf Winzern aus sechs Ländern - Italien, Deutschland, Österreich, Slowenien, Ungarn und dem Libanon - Hausmesse in der Milbertshofener Niederlassung. Dort kann man am Sonntag in einer Woche für 30 Euro (mit Gutschrift bei einem Einkauf über 150 Euro) mehr als 60 Weine probieren. Die kommen natürlich, der Name Garibaldi sagt es schon, vorwiegend aus Italien, von Sardinien über Kampanien und Kalabrien bis zur Toskana. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr bei biologisch erzeugten Weinen. Für die nötige Grundlage sorgt unter anderem der Streetfood-Truck "Burger-Bulli" (Haus & Hof: Winzer zu Gast bei Garibaldi, Frohschammerstraße 14, Sonntag, 12. Februar, 14-19 Uhr, Eintritt: 30 Euro, www.garibaldi.de).

Der Charme von Markthallen besteht darin, dass man dort viele verschiedene Dinge anschauen und probieren kann. Und weil der Coucou Food Market, mittlerweile mit vier Filialen in München vertreten, die Markthalle im Kleinformat zum Geschäftsprinzip erhoben hat, gibt es dort immer mal wieder Neues zum Ausprobieren. An diesem Samstag zum Beispiel Bao-Burger, die man im Neuhauser Coucou Food Market zusammen mit dem Restaurant Ciao Chang, beheimatet in der Holzstraße, anbietet. Bao Buns, das sind in der chinesischen Küche - salopp gesagt - gedämpfte Teigsemmeln, die mit allerlei Schmackhaftem gefüllt werden. Zwei Versionen nach Ciao-Chang-Art gibt es in der Nymphenburger Straße: Einen Bao-Burger mit Entenfetzen (Entenfleisch, knuspriger Haut, Blautkraut, Gurkenschmand und Röstzwiebeln) sowie den veganen Blumenkohl-Bao-Burger, unter anderem mit Süßkartoffel-Ingwer-Kokos-Creme und Sesam-Krautsalat (Coucou Food Market, Nymphenburger Straße 69, Samstag, 4. Februar, 11-15 Uhr, www.coucou-food.de).