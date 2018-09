1. September 2018, 15:53 Uhr Landtagswahl München-Mitte ist der wohl spannendste Wahlkreis in Bayern

Bei der letzten Wahl gab es Stimmkreis 109 noch gar nicht. Hier könnte erstmals ein Grüner ein Direktmandat für den Landtag gewinnen.

Von Dominik Hutter

Manchmal spielt der künftige Wähler nicht so recht mit. "Pfütze", antwortet der Junge auf die Frage des Kandidaten, was sich denn aus Kindersicht noch verbessern könnte im Stadtteil Haidhausen. Ein kleiner Finger zeigt auf eine Wasserlache auf einem Weg über die Postwiese, es folgen die Worte: "Da kann man reinspringen". Ludwig Hartmann lächelt. Immerhin hat eines der vier Kinder etwas beigetragen zum Thema - leicht ist es nicht, bei strömendem Regen Interessenten für einen Stadtteilspaziergang zu finden. An der Tour nehmen vor allem örtliche Grüne mit ihren Kindern teil.

Eingepackt in wasserfeste Klamotten geht es vom Bordeauxplatz über Pariser Platz ("schön umgestaltet, aber es fehlen Fahrradständer") zur Postwiese. Dort ist vorzeitig Schluss, auch im Wahlkampf ist keine Komplett-Durchnässung erforderlich. Hartmann trägt es mit Humor. Politisch sieht es gut aus für den Senkrechtstarter, der 2008 erstmals in den Landtag kam, fünf Jahre später Fraktionsvorsitzender wurde und sich nun anschickt, erstmals für die Grünen ein bayerisches Direktmandat zu holen.

Diese Karriere ist zumindest im Wahlkampf Fluch und Segen zugleich. Positiv für Hartmann dürfte sich seine Bekanntheit und auch seine Professionalität bei Sachfragen auswirken. Weniger günstig ist der Spagat zwischen den landesweiten Verpflichtungen eines Spitzenkandidaten und der Präsenz im eigenen Stimmkreis. Hartmann hat extra Tage für Termine in München-Mitte geblockt. Er hat Liegestühle produzieren lassen, um den Münchnern ein eher gemütliches Angebot zur unkomplizierten Kontaktaufnahme zu bieten - das sommerliche Mobiliar taucht dann mitsamt dem Kandidaten auf, Anfang August etwa auf dem Weißenburger Platz. Es gibt das Format "Auf ein Eis mit Ludwig Hartmann". Niedrigschwellig soll es zugehen, sagt der 40-Jährige. Es gehe darum, ansprechbar zu sein. Einen klassischen Haustürwahlkampf will er auch noch starten, allerdings erst etwas später. Noch läuft der Wahlkampf eher verhalten ab, Hartmann ist überzeugt, dass sich viele Wähler erst auf den letzten Drücker entscheiden, bei wem sie ihr Kreuzchen machen.

Hartmann, bekannt geworden vor allem durch sein Engagement gegen die Olympiabewerbungen für 2018 und 2022, kandidiert in dem vermutlich spannendsten Stimmkreis des ganzen Landes. München-Mitte reicht vom Westend über die Isarvorstadt und Teile Sendlings bis nach Haidhausen. Der einzige klassische Innenstadtbezirk, alle anderen Stimmkreise reichen wie Tortenstücke bis an die Stadtgrenze. Bei der Landtagswahl 2013 gab es den Kreis mit der Nummer 109 noch gar nicht, der Bevölkerungszuwachs hat ihn erforderlich gemacht.

Dass er so zugeschnitten ist, wie ihn die Wähler heute vorfinden, hatte nach Einschätzung der Opposition den Zweck, das eher links-liberale Spektrum in einem Stimmkreis zusammenzufassen und so die Wahlchancen der CSU-Kandidaten in allen anderen Stimmkreisen zu verbessern. Ob das so kommt, wird sich erst am 14. Oktober zeigen. Rechnet man die Ergebnisse der Landtagswahl 2013 auf die neuen Grenzen um, liegt klar die SPD vorne.

Dass dies für heute noch repräsentativ ist, glaubt allerdings nicht einmal der örtliche SPD-Kandidat Michael Ott. Zu viel hat sich verändert im politischen Spektrum, die SPD ist schwächer, die Grünen sind stärker geworden. Dazu kommt noch der Aufstieg der AfD, die allerdings nach allen Vorhersagen in München-Mitte nicht auf allzu viel Zustimmung stoßen dürfte. Eines aber ist klar: Sollte Ludwig Hartmann ein Direktmandat erlangen, liegt das vor allem am Zuschnitt der neuen Stimmkreise. Den einst auch die Grünen heftig kritisiert haben.