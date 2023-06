Die Landshuter Allee gehört zu den meist befahrenen Straßen in München (Archivbild).

Ein Lkw soll in den Gegenverkehr geraten und mit dem Tanklaster zusammengestoßen sein. Der Mittlere Ring bleibt Richtung Süden mindestens bis Nachmittag gesperrt.

Auf der Landshuter Allee in München ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Person sei dabei tödlich verletzt worden, berichtet die Polizei. An dem Unfall auf der viel befahrenen Verkehrsschlagader waren offenbar zwei Lastwagen beteiligt.

Bei einem der Lkw soll es sich nach ersten Informationen um einen Tanklaster handeln, beide Fahrzeuge sollen in Brand geraten sein. Der Notruf bei der Polizei sei kurz nach 7.30 Uhr eingegangen, berichtet deren Pressestelle.

Ein mit Kies beladener Lastwagen war nach Angaben der Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Tanklaster zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge hätten Feuer gefangen.

Der Fahrer des Tanklasters konnte sich laut einem Polizeisprecher retten. Der Mensch im anderen Lastwagen starb. Die Landshuter Allee sollte vor allem Richtung Süden noch bis in den Nachmittag gesperrt sein. Die Feuerwehr könne die Fahrzeuge erst nach der Spurenaufnahme bergen. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

