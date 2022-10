Die Pläne für den Bau von bis zu sechs Windkraftanlagen im Forstenrieder Park kommen bei vier Bürgerforen in den betroffenen Gemeinden auf den Prüfstand. Die Arbeitsgemeinschaft Forstenrieder Park (Arge), in der sich die Gemeinden Pullach, Neuried, Baierbrunn und Schäftlarn zusammengeschlossen haben, organisiert diesen Austausch mit Experten gemeinsam mit der Energieagentur Ebersberg-München. Als Ansprechpartner steht der von der Staatsregierung bestellte Windkümmerer für Oberbayern, Peter Beermann, bereit - er ist zugleich Geschäftsführer der Beermann Energiesysteme GmbH ist - außerdem Alexander Oberthür vom Büro NRT, dem Landschaftsplaner und Ingenieure angehören, der als Naturgutachter die artenschutzrechtliche Prüfung verantwortet. Beer wird sich zu technischen und wirtschaftlichen Fragen äußern und Oberthür zu Auswirkungen auf die Umwelt.

Die Anzahl der Teilnehmer ist laut Mitteilung der Energieagentur auf jeweils 60 Personen begrenzt. Die Anwesenden würden aufgeteilt in zwei kleinere Gruppen, die zunächst entweder mit Peter Beermann oder Alexander Oberthür ins Gespräch kommen könnten. Anschließend tauschen die Gruppen. Für die Veranstaltungen sind zwei Stunden vorgesehen. Termin ist in Pullach am kommenden Montag, 17. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus; in Neuried am Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, in der Aula der Grundschule; in Baierbrunn am Mittwoch, 26. Oktober, 19 Uhr, im Sport- und Bürgerzentrum und in Schäftlarn am Donnerstag, 27. Oktober, 19 Uhr, in der Aula der Grundschule. Eine Anmeldung ist möglich unter www.ea-ebe-m.de/buergerforen.