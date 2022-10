Mit einem Aufgebot von mehreren Streifen und einem Hubschrauber hat die Polizei am Mittwochabend einen verwirrten, 61-jährigen Mann bei Höhenkirchen-Siegertsbrunn aufgegriffen. Der offensichtlich hilflose Mann war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, im Bereich der S-Bahngleise zwischen Hohenbrunn und Wächterhof unterwegs. Ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Oberschleißheim entdeckte den Mann schließlich aus der Luft mit Hilfe einer Wärmebildkamera nahe dem S-Bahnhaltepunkt Wächterhof neben den Schienen liegend. Der Mann aus Erding machte gegenüber den Beamten wirre Angaben und konnte nicht erklären, wie er in den Landkreis München gekommen war. Da er keine ärztliche Versorgung benötigte und sich äußerlich in gutem Zustand befand, wurde er von der Polizei zu seiner Wohnung nach Erding gebracht. Für die Dauer des Einsatzes fuhren die S-Bahnen der Linie S 7 zwischen Hohenbrunn und Wächterhof auf Sicht. Es kam zu geringfügigen Einschränkungen.