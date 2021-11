Bevor das neue Gymnasium in Putzbrunn fertig ist, sollen Schüler in Containern in Neubiberg unterrichtet werden.

Von Daniela Bode, Neubiberg/Putzbrunn

Wie es aussieht, werden die Container für die Vorläuferklassen des neuen Putzbrunner Gymnasiums am Gymnasium Neubiberg eingerichtet. Der Bauausschuss des Neubiberger Gemeinderats wird kommenden Dienstag über eine entsprechende Bauvoranfrage zu entscheiden haben. Wie es in der Vorlage zu der Sitzung heißt, wurde das Gymnasium Neubiberg vom Kultusministerium verpflichtet, die erforderlichen Interimsklassen zu schaffen, weil es keine geeigneten Flächen in der Gemeinde Putzbrunn gebe und das Gymnasium Ottobrunn ausgelastet sei.

Insgesamt geht es um zwölf Klassen der Jahrgangsstufen fünf bis sieben. Weil im bestehenden Schulgebäude kein Raum zur Verfügung steht, sollen die Klassen in Containern untergebracht werden. Laut Beschlussvorlage ist geplant, das Provisorium mit drei Vollgeschossen östlich der Dreifachturnhalle auf dem Hartplatz aufzustellen. Es soll dort vom Schuljahr 2022/2023 an für drei Jahre stehen. Die Gemeindeverwaltung schlägt dem Bauausschuss für dessen Sitzung kommende Woche vor, das Einvernehmen zu erteilen.

Der Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises hatte sich für ein Gymnasium in Putzbrunn entschieden, da die beiden bestehenden Schulen in Neubiberg und Ottobrunn aus allen Nähten platzen. Die neue Schule soll an der Oedenstockacher Straße in Putzbrunn entstehen.