Nachdem er am Montag auf der A 9 bei Garching durch einen unvermittelten Fahrspurwechsel einen Verkehrsunfall ausgelöst hat, ist ein bislang nicht ermittelter Autofahrer weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Polizeibericht wechselte er mit seinem schwarzen BMW X 1 circa 700 Meter vor der Ausfahrt Garching Süd in Fahrtrichtung Berlin plötzlich von der zweiten auf die dritte Fahrspur, zwang dabei einen 59-jährigen Münchner dazu, auf die vierte Spur zu wechseln, wo dieser gegen das von einer 46-jährigen Nürnbergerin gesteuerte Auto prallte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt circa 25 000 Euro. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer machen können. Hinweise an die VPI Freising unter Telefon 08161/952-0 oder jede andere Dienststelle.