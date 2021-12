Auch während der kommenden Feiertage wird im Landkreis geimpft und getestet. Wie das Landratsamt mitteilt, sind die Impfzentren in Haar, Oberhaching und Unterschleißheim während der Weihnachtsferien und auch an den Feiertagen täglich von 8 bis 18 Uhr besetzt; lediglich an Heiligabend gelten verkürzte Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr. Termine müssen über das Registrierungsportal Bayimco vereinbart werden. Die Öffnungszeiten der kommunalen Testzentren sind unter www.landkreis-muenchen.de/coronatest abrufbar, die Öffnungszeiten der privaten Teststation individuell.

Derweil ist in Unterschleißheim die Terminbuchung für zwei Impftage für Kinder von fünf bis elf Jahren am 2. und 3. Januar freigeschaltet. Bei der Aktion im Bürgerhaus, Rathausplatz 1, werden 2500 Impftermine vergeben. Termine gibt es unter https://www.doctolib.de/offentliches-gesundheitswesen/unterschleissheim/impftage-unterschleissheimer. In Grasbrunn werden für alle ab zwölf Jahren Impftermine angeboten. Und zwar im Bürgerhaus Grasbrunn am 7. Januar, im Bürgerhaus Harthausen am 21. Januar sowie im Bürgerhaus Neukeferloh am 4. Februar jeweils von 9 bis 17 Uhr. Termine sind eine Woche im voraus buchbar und zwar unter https://impfzentren.bayern/.