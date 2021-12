Ausgediente Christbäume müssen nicht auf den Komposthaufen, sie sind auch für den Teller geeignet. Wie das geht, zeigt Barbara Pafel in ihrer "Genusswerkstatt" und ihrem Bistro "Aroma und Kraut" in Unterhaching.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Noch klemmt sie in ihrer ganzen Pracht fix im Christbaumständer. Dunkelgrün und knackig frisch. Ein paar Nadeln mag sie vielleicht schon gelassen haben, aber eine Woche wird sie schon noch durchhalten. Und dann? Weg mit der Nordmanntanne. Was eigentlich schade ist. Die Elefanten im Zoo freuen sich angeblich über einen solch appetitlichen Happen. Oder man isst seinen Christbaum einfach selbst.

Dass Tanne, Fichte und Kiefer nicht nur zur Inhalation taugen, sondern auch als Gastro-Tipp ernst zu nehmen sind, weiß Barbara Pafel. Sie hat vor gut einem Monat in Unterhaching ein neues Bistro nebst "Genusswerkstatt" eröffnet. Im "Aroma und Kraut" im Fasanenpark-Einkaufszentrum (FEZ) kommen auch einheimische Pflanzen auf den Tisch, an denen die meisten achtlos vorübergehen oder sie als Unkraut bezeichnen. Wer erntet schon Giersch, Schafgarbe oder Kohlrabiblätter, um sie in den Kochtopf statt auf den Komposthaufen zu werfen?

Detailansicht öffnen Barbara Pafel bereitet in ihrer Genusswerkstatt in Unterhaching aus Tannennadeln Gewürzmischungen zu. (Foto: Claus Schunk)

Kräuterexpertin Pafel und ihre Kollegin Claudia Schulte zu Hausen machen das regelmäßig mit großem Genuss und können auch heimische Nadelbäume für die Küche empfehlen. "Ihr Aroma reicht von zitronig-herb bis hin zu mandarinenähnlich-waldaromatisch", beschreibt Schulte zu Hausen den Geschmack von Tanne und Co. "Nadeln sind wie Blätter", sagt Pafel. Nur von der Eibe sollte man die Finger lassen, rät sie eindringlich, "die ist hochgiftig". Man erkennt sie daran, dass ihre Nadeln durchgängig grün gefärbt sind, die Tanne hingegen helle Striche auf der Rückseite der Nadeln aufweist.

Während also die Dickhäuter von Hellabrunn zwei Meter Nordmanntanne komplett als Festtagsschmaus verputzen, pickt man sich bei "Aroma und Kraut" die Nadeln heraus. Und weil man nicht nur mit den zarten, frischen Jungtrieben im Mai das Essen verfeinern kann, sondern ganzjährig den Baum zu kulinarischen Zwecken plündern darf, heißt es nach Weihnachten: Ran an die Tanne - vorausgesetzt natürlich, die stammt aus dem Bio-Anbau.

Detailansicht öffnen Die Nadeln müssen zunächst zerkleinert werden, bevor sie in die Mischung kommen. (Foto: Claus Schunk)

Barbara Pafel hat an diesem frühen Nachmittag im Dezember ein paar frische Zweige von den Bio-Christbäumen abgezwickt, die das "Kraut und Aroma" direkt vor dem Eingang zum Bistro im Fasanen-Einkaufszentrum zum Verkauf angeboten hat. Im hinteren Teil des Restaurants, wo sich die Genusswerkstatt mit der großen Arbeitsplatte für die Workshops befindet, zerkleinert sie die Nadeln erst mit dem Messer, dann in einem Mörser. Mischt man die dann im Verhältnis 1:1 mit grobem Salz, erhält man ein grünliches Würzmittel, das sich dazu eignet, um Butter oder einen Dip zu aromatisieren. Auch Grillkäse und Tofu kann man damit marinieren, zudem lässt sich Fleisch oder Fisch mit dieser Mixtur würzen. "Das ist ähnlich wie mit Rosmarin", sagt sie. Gerne mischt die Unterhachingerin auch Tanne mit Wacholder, Pfeffer und Piment. Zu Wildgerichten sei das perfekt. Auch Fichtenzucker ist schnell hergestellt: Zwei Teelöffel gehackte Nadeln mit 100 Gramm Zucker oder Puderzucker vermengen und schon hat man eine Mischung, die Gebäck eine besondere Note gibt.

Detailansicht öffnen Mit Wacholder, Pfeffer und Piment ergibt sich eine köstliche Beilage zu Wildgerichten. (Foto: Claus Schunk)

Wer sich im "Kraut und Aroma" zu einen Kochkurs anmeldet, der bekommt noch ganz andere Ideen, welche lukullischen Überraschungen Tanne, Douglasie oder Kiefer bieten. Das lässt sich erahnen, wenn man durch die Rezeptsammlung von Karin Greiner blättert mit dem Titel "Bäume in Küche und Heilkunde", die in der "Genusswerkstatt" ausliegt. Tannen-Käse-Knupsersticks aus Tannennadelmehl und Bergkäse stehen auf der Arbeitsplatte zum Probieren. Oder man bestellt sich eines der Tagesgerichte im Bistro. An diesem Tag haben Koch Luca Montalto und Astrid Kusebauch, die sich als Köchin auf vegetarische und vegane Gerichte spezialisiert hat, unter anderem selbst gemachte Tortellini mit Kürbis-Douglasie-Füllung im Angebot. Ein leichtes Orangen-Aroma verrät den Nadelbaum in der Nudel.

Detailansicht öffnen Tortellini mit Kürbis-Douglasie-Füllung schmecken leicht nach Orange. (Foto: Claus Schunk)

Was im "Aroma und Kraut" auf der Tageskarte steht oder als Snack zum Mitnehmen angeboten wird, ist immer auch ein bisschen Überraschung und hängt davon ab, was die Produzenten gerade liefern. Eine Wochenplanung gibt es daher nicht. Rindfleisch kommt dann auf den Teller, wenn auf dem Biohof Silbernagel ein Ochse geschlachtet wird. Barbara Pafel legt Wert darauf, dass alles aus der näheren Umgebung stammt und Bioqualität hat. "Wir beziehen unsere Lebensmittel für das Bistro und den Verkauf von Partnern, die wir persönlich kennen und schätzen", sagt sie. Weidefleisch vom Simsee, Eier aus Sauerlach, Brot aus Grafing, Gemüse aus Moosinning und Kaffee aus der Rösterei in Unterhaching. Und Wildkräuter und Tannenbaum aus dem eigenen Garten oder aus dem Perlacher Forst.

Barbara Pafel ist in diesem Geschäft eine Quereinsteigerin. Sie hat in München Kommunikationswissenschaften studiert, war Eventmanagerin, hatte zugleich aber immer eine Leidenschaft für das Kochen, für Gewürze, für Kräuter und eine große Affinität zum Wein. "Ich komme aus einer Wein-verrückten-Familie", sagt Pafel, die lange in Baden und Franken gelebt hat. Kein Wunder also, dass ihr Vater ihr als dritten Vornamen "Tramina" in Anlehnung an die bekannte Rebsorte eintragen ließ, verrät sie und lacht.

Inspiriert von ihrer Studienkollegin Claudia Schulte zu Hausen entdeckte sie schließlich neben Koriander und thailändischem Basilikum auch die einheimischen Wildkräuter für die Küche und absolvierte eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin und zur Junior-Sommelière. Pafel wollte Wein, Kräuter und Kochen zusammenbringen in einem eigenen Bistro und fand in der ehemaligen Schleckerfiliale im FEZ die geeigneten Räumlichkeiten für ihre Genusswerkstatt.

Detailansicht öffnen Astrid Kusebauch und Luca Montaldo kochen im "Aroma und Kraut" häufig Gerichte mit Wildkräutern. Auch mit Tannennadeln im Essen kennen sie sich aus. (Foto: Claus Schunk)

Mitten in der Pandemie in die Gastronomie einzusteigen, hielten viele in ihrem Umfeld zwar für sehr gewagt. Doch nehmen insbesondere die Bewohner des Fasanenparks das neue Angebot offenbar an. Der Mittagstisch ist gut besucht, von den Senioren im Viertel ebenso wie von Leuten im Home-Office. Sellerieschnitzel geht schneller weg, als jemals von Pafel und ihrem Team vermutet, gerne kämen die Leute auf eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein. Von Tannennadeln im Essen lassen sie sich jedenfalls nicht abschrecken. Im Gegenteil. Pafels Konzept scheint aufzugehen. "Man darf nicht mit dem erhobenen Zeigefinger der Nachhaltigkeit kommen", sagt sie. Der Genuss müsse im Vordergrund stehen. "Wenn es toll schmeckt, hat man die Leute als Fans gewonnen."

Rezept aus der Genusswerkstatt:

Tannennadel-Käse-Knuspersticks (16 Stück)

Teig: 130 g Dinkelvollkornmehl, 40 g Butter, 40 g Magerquark, 70 g fein geriebener Bergkäse, 1 ½ geh. TL Tannennadel-Mehl (getrocknete Nadeln mahlen), 1 gute Prise Salz; Käsekruste: 50 g fein geriebener Bergkäse, 1 geh. TL Tannennadel-Mehl

Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze (180 Grad Umluft) vorheizen. Alle Zutaten zu einem nicht zu klebrigen Teig vermischen, eine Stunde kühlstellen. Dann 16 fingerdicke Stangen rollen. Für die Knusperkruste geriebenen Käse und Tanne in einem flachen Teller gut vermischen. Die Teigstangen darin wenden, dabei leicht andrücken. Stangen auf einem Backblech verteilen und ca. zehn Minuten knusprig backen.