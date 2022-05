Binnen weniger Sekunden ist ein Autofahrer am Sonntagabend nach einem Unfall auf der A 99 professionell versorgt worden. Nach Angaben der Johanniter Unfallhilfe war der Mann gegen 17.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ottobrunn und Hohenbrunn mit einem Auto verunglückt, das einen Anhänger mit einem weiteren Auto zog. Das Zugfahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach. Nur wenige Hundert Meter hinter dem Gespann fuhren vier Ehrenamtliche der Johanniter in einem voll ausgestatteten Rettungswagen und einem Gerätewagen. Sie sicherten sofort die Unfallstelle und übernahmen die Erstversorgung des Unfallfahrers, der leicht verletzt aus seinem Wagen klettern konnte. Den Transport des Mannes in ein Krankenhaus übernahm dann der offizielle Rettungsdienst, ebenfalls ein Team der Johanniter von der Rettungswache in Riemerling. Die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr entsorgte auslaufende Betriebsstoffe.