Von Rainer Rutz, Planegg

Es geht los: Mit "fast 20-jähriger Verspätung" - so Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) - werden in den nächsten Tagen Baumaschinen auf der künftigen U-Bahn-Trasse zwischen der Lena-Christ-Straße und der Straße Am Klopferspitz in Martinsried auftauchen. Sie werden mit Aushubarbeiten für das 990 Meter lange Stück der U 6 zwischen dem Klinikum Großhadern und dem Campus in Martinsried beginnen und zunächst auf rund 40 000 Quadratmetern Fläche Zwischenlager für Kies und Bauschutt anlegen. Der symbolische erste Spatenstich mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll am 6. Februar nachgeholt werden.

Bei einem Ortstermin an der großen Wiese zwischen dem Campus und der Lena-Christ-Straße erläuterte Jörg Wüst, Projektleiter des zentralen schwäbischen Bauunternehmens Leonard Weiß, am Mittwoch die nächsten Schritte: Bereits in den kommenden Tagen werden die ersten schweren Baugeräte anrollen. Sie werden mit Aushubarbeiten beginnen. Geplant ist, den Bauschutt an Ort und Stelle in "belastet" und "unbelastet" zu trennen. Belastet könnte er unter anderem mit Baumaterialien aus den Sechzigerjahren sein, denn hier war einmal eine Kiesgrube, die später mit unterschiedlichsten Materialien verfüllt wurde.

Ein Kilometer lang, 25 Meter breit und zehn Meter tief - so wird die offene Grube für den Bau werden

Der Fuß- und Radweg weg zwischen Klinikum und Martinsried bleibt auch während der Arbeiten offen, wird allerdings mehrfach verlegt. Die rund 25 Meter breite Baufurt wird durch einen massiven Bauzaun geschützt, es entsteht eine knapp einen Kilometer lange, rund zehn Meter tiefe Grube. Die gesamte Bauleistung wird in offener Bauweise erbracht - das spart auch Kosten. Wüst erklärte, man werde sich ständig mit den wissenschaftlichen Instituten und der Universität absprechen, um möglichst wenig Vibrationen zu erzeugen, die die wissenschaftliche Versuch stören könnten. Bis Weihnachten sollen schon die ersten Aushubarbeiten beendet sein.

"2023 beginnen dann die ganz großen Schritte", sagte Wüst. Rund 120 Arbeiter werden dann "ganz großes Gerät" einsetzen. Für die Arbeiter will die zentrale Baufirma eigene Unterkünfte schaffen. Klopferspitz und die Lena-Christ-Straße sollen von den Arbeiten zunächst nicht direkt tangiert werden.

Rathaus-Geschäftsführer Stefan Schaudig verspricht den Anwohnern, "dass von Seiten der Lena-Christ-Straße nicht angefahren wird. Es wird keinen Zusatzverkehr geben." Das betrifft allerdings nur den eigentlichen U-Bahnbau und nicht den darauf folgenden Bau des Bahnhofs und des Omnibus-Areals. Da der Bahnhof auch von der Lena-Christ-Straße angefahren werden soll, ist es wohl unabdingbar, dass dort dann mit Bauverkehr zu rechnen ist.

Detailansicht öffnen Projektleiter Leonhard Weiß an der Baustelle. (Foto: Catherina Hess)

Ob es zu weiteren Verzögerungen kommen kann? Da hielt sich Bauleiter Wüst eher bedeckt. Er könne auch noch nicht sagen, ob der allgemeine Baustoffmangel in manchen Bereichen eine Rolle spielen werde, betonte er. "Momentan haben wir keine Materialknappheit." Die eigentlichen Bauarbeiten in der Tiefe - der Rohbau also - sollen Ende 2025 beendet sein. Dann wird die Baugrube zugeschüttet. Die Baustelle wird danach allerdings noch rund zwei Jahre fortbestehen. Mit einer Inbetriebnahme der U 6 zwischen dem Campus in Martinsried und dem bisherigen Endbahnhof am Klinikum Großhadern rechnet Projektleiter Wüst nicht vor 2027. Der schon jetzt im Volksmund so genannte "Brain-Train" zwischen Martinsried und Garching wird zunächst einige Monate im Probebetrieb fahren.

Die Gemeinde Planegg und die Projektmanagement-Gesellschaft für das derzeit mit rund 170 Millionen Euro veranschlagte Teilstück der U 6 wollen die Bevölkerung in den nächsten Jahren über jede große Baumaßnahme informieren. Der Planegger Künstler Mike Maurus wird dazu erklärende Comics erstellen, man kann sie unter anderem auf der Website der Gemeinde lesen.