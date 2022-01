Wenn sie nicht gerade Rollen bekleidet, bekleidet sie Leute: Sabine Oberhorner in der Starnberger Boutique, in der die 50-Jährige arbeitet.

Die Schauspielerei ist ein hartes Geschäft. Deswegen jobbt Sabine Oberhorner in einem Bekleidungsladen in Starnberg. Nun kehrt sie in der 500. Folge der Rosenheim-Cops zu einer alten Rolle zurück.