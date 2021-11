Von Martin Mühlfenzl, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Ein 15-jähriger Ayinger hat am Dienstagnachmittag in der S-Bahn einen Exhibitionisten wiedererkannt und der Polizei gemeldet. Gegen 15.30 Uhr stieg der Jugendliche in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in die stadtauswärts fahrende S-Bahn ein. Dort beobachtete er, wie der Mann die Hand in seiner Hose hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Nachdem beide in Aying ausgestiegen waren, wiederholte der Mann die Handlung am Bahnsteig und danach auch in der Unterführung. Der Jugendliche informierte daraufhin die Polizei und konnte den ebenfalls in Aying lebenden 45-Jährigen, den er bereits im September wegen ähnlicher Taten bei der Bundespolizei gemeldet hatte, identifizieren. Gegen den Mann wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.