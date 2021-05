Von Michael Morosow, Pullach

"Denkmalgeschützte Immobilie in München-Pullach, Objektart: Mehrfamilienhaus, Wohnfläche ca. 524 qm, Kaufpreis: 2.6 Millionen Euro" - als Angelika Bahl-Benker, Vorsitzende des Geschichtsforums Pullach, diese Anzeige auf dem Immobilienportal Immoscout entdeckte, glaubte sie, ihren Augen nicht zu trauen. Das ältestes Gebäude in Pullach nach der Heilig-Geist-Kirche am Kirchplatz soll an einen privaten Investor verkauft werden, davon müsste sie wissen, glaubte sie.