Eine 46-jährige Autofahrerin aus Straubing hat es am Freitagabend nur mit viel Dusel bis nach Unterschleißheim geschafft. Die stark alkoholisierte Frau fuhr gegen 20 Uhr in großen Schlangenlinien über die A 92 in Richtung München. Sie überfuhr dabei mehrere Fahrspuren und war streckenweise auch mit angeschaltetem Warnblinker auf dem Standstreifen unterwegs. Mehrere Personen, die das von ihren Wagen aus beobachteten, informierten die Polizei und schilderten, dass es beinahe auch zu mehreren Unfällen mit anderen Fahrzeugen gekommen wäre. Schließlich verließ die 46-Jährige gegen 20 Uhr die Autobahn an der Anschlussstelle Unterschleißheim, wo sie nach kurzer Fahrt über einen Feldweg von einer Streife der Verkehrspolizei Freising gestellt wurde. Ein Alkoholtest zeigte laut Polizei etwa 2,8 Promille an. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die möglicherweise durch die Fahrt der Frau mit dem dunklen Audi A 4 älteren Baujahrs mit Straubinger Zulassung gefährdet wurden. Sie sollen sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Freising unter 08161/952-0 melden.

Die Planegger Kollegen stoppten am Sonntag, kurz nach Mitternacht, einen ebenfalls 46-jährigen kräftig betrunkenen Autofahrer, der auf der Lochhamer Straße in Richtung Martinsried in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten war. Der 34-jährige Planegger roch dem Polizeibericht zufolge stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Der Führerschein wurde sofort sichergestellt. Der Planegger muss jetzt, wie die Straubingerin, mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und einem längeren Führerscheinentzug rechnen.