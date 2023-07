Von Iris Hilberth, Oberhaching

Entsetzen und Verunsicherung herrscht in diesen Tagen in Oberhaching, insbesondere unter Eltern und Personal der Kinderbetreuungseinrichtungen sowie bei den Verantwortlichen im Rathaus. Durch eine Fernsehdokumentation in der ARD mit dem Titel "Verschickungskinder - Missbrauch und Gewalt bei Kinderkuren" ist der Verdacht aufgekommen, dass ein Erzieher, der in den Achtzigerjahren womöglich Kinder in einem Erholungsheim an der Ostsee sexuell missbraucht hat, seit vielen Jahren in Oberhachinger Kindergärten arbeitet.