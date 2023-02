Die Kandidaten der Landkreis-Grünen haben bei der Aufstellung der Oberbayern-Liste ihrer Partei für die Wahlen im Herbst aussichtsreiche Plätze errungen. Auf der Liste für den Landtag erreichte Markus Büchler aus Oberschleißheim Platz 4, Claudia Köhler aus Unterhaching wurde auf Platz 7 gewählt. Büchler und Köhler gehören dem bayerischen Landtag seit 2018 an. Auf der Bezirkstagsliste gewannen die Grünen-Bezirksräte Frauke Schwaiblmair aus Gräfelfing Platz 7 und Martin Wagner aus Unterschleißheim Platz 12.

"Wir freuen uns über die sehr guten Listenplätze für unsere vier Kandidaten", so die Kreisvorsitzenden der Grünen, Lucia Kott und Volker Leib. "Mit ihren Reden für eine echte Verkehrswende, soziale Gerechtigkeit, Inklusion und Jugendarbeit konnten sie die Delegierten überzeugen. Das motiviert uns noch stärker, mit unseren Mitgliedern im Landkreis München einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Wir kämpfen für ein starkes Ergebnis, so dass keiner an den Grünen vorbeikommt."

Das Grünen-Quartett aus dem Landkreis München wurde von den Mitgliedern des Kreisverbands bereits im Oktober in den beiden Stimmkreisen München-Land Nord und München-Land Süd als Direktkandidaten für den Landtag und den Bezirkstag aufgestellt. Die Listen werden bei den Grünen durch Einzelwahlen von den Delegierten gereiht. Die ungeraden Plätze stehen Frauen zu, auf den geraden Plätzen können alle kandidieren. Bei der bayerischen Landtags- und Bezirkswahl werden die Erststimmen im Stimmkreis und die persönlichen Listenstimmen zusammengezählt. Die Summe entscheidet über den Gewinn eines Mandats.